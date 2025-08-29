Ломает как торчка: назван главный симптом чикунгуньи

Лихорадка чикунгунья начинается с высокой температуры и выраженных суставных болей, отличающих ее от других тропических инфекций, сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«Ранние признаки довольно характерны. Инкубационный период — от двух до двенадцати дней. Обычно болезнь начинается внезапно: температура поднимается до 39–40, появляются сильные боли в суставах — чаще кистей, стоп, коленей, запястий. Через несколько дней появляется сыпь, суставы опухают. Часто присоединяются головные боли, конъюнктивит, слабость», — рассказал Неронов.

Он добавил, что от других тропических инфекций чикунгунья отличается именно выраженными болями в суставах.

«В отличие от Денге, здесь нет тяжелых кровотечений, а по сравнению с вирусом Зика — артралгия более сильная, и течение реже бывает бессимптомным. Если человек вернулся из тропиков с температурой и болью в суставах, нужно срочно обратиться к врачу и сказать о поездке. Диагноз подтверждается анализами: в первые дни — ПЦР, позже — серологией», — разъяснил врач.

В России ранее зафиксировали первые случаи заболевания вирусом чикунгунья. Носителем вируса стал мужчина, прилетевший в Москву из Шри-Ланки. Пациент госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.