В некоторых российских частных клиниках практикуются органосохраняющие операции для удаления камней из желчного пузыря, такие как холецистолитотомия. Пациенты выбирают их из-за меньшей травматичности и быстрого восстановления, однако многие врачи считают такие процедуры неэффективными и потенциально опасными, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Основной метод лечения желчнокаменной болезни — это полное удаление желчного пузыря. В ответ на растущую популярность сомнительных операций, Российское общество хирургов создало экспертную комиссию.

Генеральный секретарь РОХ, Андрей Федоров, отметил, что холецистолитотомия была признана неэффективной еще в начале XX века, так как камни вновь образуются после вмешательства. Он подчеркнул, что только радикальное удаление органа может решить проблему.

«Его не удаляют, как положено по клиническим рекомендациям, которые разрабатывают профессиональные сообщества и научные учреждения. При этом в России от таких манипуляций отказались еще в 1901 году», — добавил эксперт.

Существует необходимость в тщательном анализе и других современных методов вмешательства, например, при хирургии щитовидной железы или лечении вентральных грыж. В своих рекомендациях специалисты руководствуются принципом «не навреди», предотвращая возможные негативные последствия для пациентов.

Стоит отметить, что в 2023 году холецистолитотомию перенесли более 152 тысяч человек, что подчеркивает актуальность обсуждения ее целесообразности.