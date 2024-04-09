В России могут полностью запретить вейпы

В Госдуме разработан законопроект о полном запрете продажи вейпов

В Государственной думе разработали законопроект о полном запрете реализации вейпов всех видов, пишет ТАСС .

По данным авторов документа, подростков, использующих вейпы, на начало 2023 года стало в 10 раз больше по сравнению с 2011 годом. Вейпинг не является безопасной альтернативой обычным сигаретам, а наносит вред здоровью и вызывает привыкание.

«В целях народосбережения полагаем необходимым установить на федеральном уровне полный запрет на продажу вейпов», — указано в пояснительной записке.

По словам разработчиков нововведения, сейчас продолжается процесс сбора подписей под инициативой.