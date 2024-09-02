В России дети массово скупают опасные наборы для пирсинга на Wildberries

Школьники стали массово покупать дешевые наборы для пирсинга на маркетплейсе Wildberries, которые оцениваются примерно в 150 рублей и представляют опасность для здоровья детей из-за нестерильных предметов, пишет Life.ru .

В опасный для здоровья и жизни набор входит украшение и игла для прокалывания. Судя по отзывам, иглы часто приходят тупыми и погнутыми, но детей это не останавливает. Нестерильными иглами, которые приходят в обычном зип-пакете, они все равно сами себе делают пирсинг.

Известно, что из-за того, что иглы тупые, они застревают в коже, поэтому прокол приходится делать по несколько раз.

Эксплуатировать такие предметы категорически не рекомендуется. В противном случае можно получить заражение крови, которое может обернуться сильным воспалением и даже нарушением дыхания.