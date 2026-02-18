сегодня в 16:33

В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости ОРВИ и гриппом в Подмосковье

На прошедшей 07-й неделе 2026 года (с 09 по 15 февраля) заболеваемость ОРВИ и гриппом в Московской области находится на сезонном уровне без превышения пороговых значений. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

По данным лабораторного мониторинга за циркулирующими респираторными вирусами на прошедшей неделе продолжает снижаться доля положительных находок вирусов гриппа, среди вирусов не гриппозной этиологии преобладают риновирус и сезонный коронавирус.

Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдать базовые меры профилактики: чаще мыть руки с мылом, по возможности избегать людных мест и массовых мероприятий. При появлении симптомов респираторного заболевания рекомендуется оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.

Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Московской области.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.