В Роспотребнадзоре объяснили, что делать при частых болезнях ребенка

По словам Сергеевой, ребята часто болеют с момента похода в детский сад — простуды в таких случаях неизбежны. Дошкольники могут болеть ОРВИ до 12 раз в год, школьники — до 8 раз в год, предупредила педиатр. Она также подчеркнула, что контакт с вирусами для детей важен, ведь именно в это время иммунная система ребенка тренируется, накапливая информацию о различных возбудителях, чтобы он реже сталкивался с болезнями в будущем.

Переживать стоит в том случае, если у ребенка наблюдается более двух пневмоний или синуситов в год, более четырех острых средних гнойных отитов в год, кандидоз полости рта, который не проходит долгое время, длительно незаживающие раны, а также задержка в росте и развитии. В таких случаях Сергеева порекомендовала обратиться к педиатру для назначения дополнительных обследований и прохождения других профильных специалистов.

По словам замдиректора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессора РАН Антонины Плоскиревой, частые отиты и синуситы у детей могут сигнализировать о наличии у них гемофильной инфекции — опасного бактериального заболевания. Гемофильная палочка распространяется в основном воздушно-капельным путем от инфицированного человека или бессимптомного носителя. Чем слабее иммунитет ребенка, тем легче гемофильная палочка размножается.

Прививка же гарантирует почти 100% защиту от этого опасного заболевания — она особенно показана часто болеющим детям.