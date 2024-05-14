В родильном доме МОЦОМД Люберец приступила к работе новый врач-акушер гинеколог

В гинекологическом отделении стационарного отделения № 1 — родильный дом Московского областного центра охраны материнства и детства в городском округе Люберцы приступила к своим обязанностям врач-акушер гинеколог Анастасия Алексеевна Чайка. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В 2019 году Анастасия Алексеевна окончила «Ростовский государственный медицинский университет» по специальности «Педиатрия». Через два года завершила ординатуру по акушерству и гинекологии. В 2022 году прошла профессиональную переподготовку в «Центре оценки квалификации и обучения № 1» по программе «Ультразвуковая диагностика». В системе здравоохранения работает 5 лет.

«Работе по привлечению новых сотрудников мы уделяем большое внимание. Важно отметить, что сотрудникам оказываются социальные меры поддержки: компенсация аренды жилья, социальная ипотека», — сказал главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник.

За недолгое время работы в Родильном доме МОЦОМД Анастасия Алексеевна уже снискала уважение среди коллег и пациентов за глубокое погружение в профессию и чуткое отношение к поступившим в стационар людям.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.