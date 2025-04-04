В роддоме Орехово-Зуевской больницы прошел день открытых дверей

В родильном доме Орехово-Зуевской больницы прошел день открытых дверей. На экскурсии будущие родители смогли лично увидеть родовое и послеродовое отделения, ознакомиться с условиями пребывания в палатах и посетить отделение реанимации. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники роддома ответили на все интересующие гостей вопросы: о документах и вещах, которые нужно взять с собой, как вести себя во время родов, о том, что чувствует малыш в первые часы жизни.

Поговорили и о партнерских родах. Также будущие родители узнали о подарках, которые вручают при выписке — от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и от главы Орехово-Зуевского городского округа Руслана Заголовацкого.

Доброй традицией стали лотереи, которые проводят на Дне открытых дверей. В этот раз одна из мам получила в качестве выигрыша сертификат на пребывание в палате повышенной комфортности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи – выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», – сообщил глава региона.