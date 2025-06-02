В роддоме МОЦОМД пройдет день открытых дверей 3 июня

Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) приглашает будущих родителей на день открытых дверей, посвященный мягким родам, который состоится 3 июня в 15:00 в родильном доме центра. Мероприятие предоставит уникальную возможность узнать больше о философии и практиках мягких родов, получить ответы на все интересующие вопросы от ведущих специалистов центра, а также ознакомиться с условиями и возможностями родильного отделения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В программе Дня открытых дверей: лекция и экскурсия от врача акушера-гинеколога Анны Бесараба и доулы, посвященные подготовке к мягким родам, техникам релаксации и обезболивания, грудному вскармливанию и уходу за новорожденным. Участники смогут узнать о преимуществах мягких родов для матери и ребенка, а также о роли партнера в процессе родов.

«Особое внимание будет уделено созданию комфортной и безопасной среды во время родов. Я расскажу о возможностях выбора позиции для родов, использовании мягкого освещения и музыки, а также о применении ароматерапии и других методов, способствующих расслаблению и снижению болевых ощущений», — рассказала доктор Бесараба.

День открытых дверей — это прекрасная возможность для будущих родителей получить всю необходимую информацию о мягких родах, развеять мифы и страхи, а также принять осознанное решение о выборе места и способа родоразрешения. Участие в мероприятии будет проходить без предварительной записи. Адрес: Люберцы, улица Мира строение 6. Просьба взять с собой сменную обувь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.