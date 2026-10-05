В роддоме Электростали продолжают проводить занятия «Школы родителей»

Врачи и специалисты родильного дома Электростальской больницы проводят открытые занятия по уходу за новорожденными каждую среду с 14:00 до 15:30. Встречи проекта «Школа родителей» доступны всем желающим без предварительной записи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В родильном доме Электростальской больницы продолжаются занятия проекта «Школа родителей». Врачи и специалисты готовят будущих мам и пап к родительству и обучают практическим навыкам ухода за новорожденными. В программу входят кормление, гигиена и основные правила безопасности.

Занятия проходят каждую среду с 14:00 до 15:30. Посетить их могут все желающие без предварительной записи. Возрастное ограничение — 18+.

Встречи проводят в родильном доме Электростальской больницы по адресу: улица Пушкина, дом 3, на территории больничного городка.

Основной вход в перинатальный центр временно закрыт из-за ремонта входной группы. На время работ проход осуществляется через приемное отделение акушерского стационара.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.