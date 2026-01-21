В ряде российских регионов исчез препарат для лечения рака

Один из препаратов для лечения онкозаболеваний «Карбоплатин» исчез из аптек в некоторых регионах страны, сообщает «Осторожно, новости» .

«Карбоплатин» назначают при химиотерапии пациентам с раком легких, яичников, мочевого пузыря и молочных желез. Кроме того, этим лекарством часто лечат животных со злокачественными опухолями.

Жительница Пензы поделилась, что искала указанный препарат около двух недель, обзвонила 89 аптек. В ряде из них, например, в Екатеринбурге и Владивостоке, лекарство было в наличии, но в одном флаконе и от разных производителей.

При этом цена за препарат в аптеках может достигать 18-30 тыс. рублей, хотя на фармасайтах «Карбоплатин» в среднем стоит от 2 до 4 тыс. рублей, но в наличии у продавцов его нет.

«Это явно были перекупщики. Где-то лекарство появлялось, но практически сразу исчезало, а после перепродавалось по завышенной цене», — пояснила собеседница.

Несколько врачей-онкологов сказали женщине, что проблемы с поставками данного препарата начались в РФ около 6 месяцев назад. Из-за этого пациентам приходится покупать его в государствах СНГ или в Турции.

