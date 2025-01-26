В РФ создадут реабилитационной центр для детей «Кораблик „Мойнаки“»

В Новосибирской области появится федеральный реабилитационный центра «Кораблик „Мойнаки“», где дети с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов чувств, асоматическими заболеваниями будут получать специализированную, в том числе высокотехнологичную медпомощь, сообщает пресс-служба кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Первый такой центр начал работать в июне 2023 года в подмосковном Подольске. Также еще есть центр в Евпатории, рядом с Мойнакским озером. Третий появится в Новосибирской области.

В Евпатории подходят к концу работы по первому этапу возведения центра. Стационаре предназначен для реабилитации детей в возрасте от 3 месяцев до 18 лет с тяжелыми черепно-мозговыми и спинномозговыми травмами, нарушениями опорно-двигательного аппарата и иными заболеваниями.

Там установят современное оборудование, что позволит врачам применять уникальные технологии медреабилитации, созданные индивидуально для пациентов, исходя из состояния их здоровья. Также там создадут консультационно-диагностический корпус с дневным стационаром, откроют пансионат для детей с родителями.