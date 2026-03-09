В РФ представили 6 цветов формы медиков в зависимости от должности

Российский Минздрав представил шесть рекомендованных цветов формы медицинских работников в зависимости от их должности, сообщает РИА Новости .

В документе министерства говорится, что цветовая гамма одежды создана в соответствии с иерархической ветвью. Например, руководителям рекомендуется форма фиолетового цвета, врачам — темно-зеленого, а среднему медперсоналу — салатового.

Для младших медработников предусмотрена одежда лавандового цвета, для административных сотрудников — голубого, для немедицинских и хозслужб, IT-специалистов — серого.

Еще по рекомендации Минздрава толщина подошвы обуви для сотрудников поликлиник и других медучреждений должна быть около 2-3 см, чтобы минимизировать нагрузку на ноги. Подошва у обуви должна была рифленой, прорезиненной и гибкой, а также не создавать неудобств при ношении, не допускать проскальзывания.

