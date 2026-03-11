В РФ не смогут ввести доптарифы на ОМС для курящих и любителей фастфуда

Идея привязать тарифы ОМС к весу или вредным привычкам — это попытка натянуть коммерческую риск-модель на систему социальной солидарности. С точки зрения экономики это абсолютная административная утопия. Об этом РИАМО сообщил эксперт в области промышленности, экономического регулирования, устойчивого развития и мировой экономики стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС Сергей Маликов.

Ранее глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев выступил с предложением установить повышенные взносы на ОМС для курильщиков и россиян, которые не следят за питанием.

«Чтобы дифференцировать взносы за избыточный вес и избежать массовых исков о дискриминации, государству придется создать гигантский аппарат медицинских комиссий. Врачам предстоит в каждом случае доказывать: пациент поправился из-за пищевой распущенности или из-за тяжелого гормонального сбоя и лечения препаратами. Затраты на администрирование таких проверок гарантированно сожрут всю потенциальную выгоду», — объяснил Маликов.

Эксперт также считает, что выслеживать индивидуальных курильщиков по медкартам тоже бессмысленно и дорого. Государство уже использует идеальный рыночный механизм компенсации будущих медицинских расходов — косвенные налоги.

«Покупая сигареты, человек через акциз добровольно оплачивает «штрафной» взнос в бюджет. Попытки взымать эти деньги еще раз через работодателей — чистый популизм. Гораздо дешевле и эффективнее просто поднять акцизные сборы на табак и сладкие напитки, автоматически зашив страховку от вредных привычек прямо в цену товара на кассе», — сказал Маликов.

