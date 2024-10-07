В Реутове свыше 17 тыс человек сделали прививку от гриппа

Старт прививочной кампании был дан в начале сентября. За это время в поликлиниках Реутова, на предприятиях, в клубе «Активное долголетие» и в пунктах вакцинации в торговых центрах города прививки от гриппа сделали 17 819 человек, что соответствует 15,7% процентов от численности населения города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Чтобы предупредить массовое распространение заболеваемости гриппом среди жителей, и уберечь от заражения лиц, которые не могут быть привиты против гриппа (дети до 6 мес., лица, имеющие противопоказания к вакцинации), в городе вакцинацию должны пройти 60% граждан.

Взрослое население прививают в городских поликлиниках № 1 по адресу: ул. Гагарина, 4, и № 2 по адресу: Юбилейный проспект, 80. В двух торговых центрах Реутова «Экватор» и «Реутов парк» в конце сентября открылись мобильные пункты вакцинации от гриппа и пневмококка. Прививку там можно сделать по вторникам, четвергам, в субботу и в воскресенье с 12:00 по 19:30.

На данный момент в ТЦ от гриппа прививают вакцинами: Совигрипп, Флю-М, Гриппол+. От пневмококковой инфекции в наличии имеется Превенар 13.

При себе необходимо иметь паспорт и полис. Беременные женщины могут привиться от вируса гриппа в городских поликлиниках № 1 и 2. Направление на прививку можно взять у терапевта в женской консультации.

Прививки детям сделают в детской поликлинике по адресу: Садовый проезд, 7, и в детском отделении поликлиники № 2, которая находится на Юбилейном проспекте, 17. В детских поликлиниках города в достаточном количестве имеется вакцина от гриппа «Ультрикс Квадри».

Руководители предприятий и учреждений города могут подать заявку на вакцинацию на рабочем месте, для этого необходимо согласовать дату и время выезда с сотрудниками поликлиник.

Прививочная кампания завершится в декабре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.