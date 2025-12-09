В Реутове обсудили вопросы здравоохранения в ходе выездной администрации

В понедельник, 8 декабря, в здании Городской поликлиники № 1 Реутова по адресу ул. Гагарина, д. 4 прошла встреча с жителями в формате выездной администрации, в ходе которой обсудили вопросы здравоохранения, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На вопросы жителей ответили представители Администрации города и Реутовской клинической больницы. Особое внимание в ходе обсуждения было уделено вопросу о функционировании Единой медицинской информационно-аналитичесской системы. Реутовчанам подробно объяснили принцип действия ЕМИАС и взяли на контроль все вопросы, связанные с работой электронного ресурса.

«Каждый день фиксируем и отрабатываем обращения граждан. За неделю их поступает порядка 25, иногда бывает и больше. Иногда система может выдавать ошибки. Однако мы всегда идем навстречу жителям и готовы помочь», — прокомментировал главный врач Реутовской клинической больницы Юрий Линниченко.

Кроме того, обсудили темы, касающиеся записи с узконаправленным специалистам и обновлении медицинского оборудования. В конце выездной администрации реутовчане могли задать дополнительные вопросы по другим волнующим темам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.