В Реутове медики спасли пациента в критическом состоянии

Врачи Реутовской клинической больницы провели сложнейшую операцию и спасли жизнь 47-летнему мужчине, который был доставлен в медучреждение в критическом состоянии, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Благодаря молниеносной реакции медиков и высокотехнологичному вмешательству удалось предотвратить летальный исход, вызванный редкой врожденной патологией, о которой пациент даже не подозревал.

Мужчина был доставлен бригадой скорой помощи из общественного места с симптомами острого нарушения мозгового кровообращения. Экстренно проведенная компьютерная томография подтвердила худшие опасения врачей — обширное внутримозговое кровоизлияние. Дальнейшее обследование выявило и его причину.

«Причиной инсульта стала врожденная аномалия развития сосудов головного мозга — артериовенозная мальформация. Это своего рода сосудистый клубок, который на фоне резкого повышения артериального давления разорвался, что и привело к кровотечению. Состояние пациента на момент поступления было критическим, с высоким риском смертельного исхода», — пояснил заведующий отделением анестезиологии и реанимации Кирилл Ветров.

После осмотра пациента нейрохирургом было принято незамедлительное решение о проведении экстренной операции. После короткой предоперационной подготовки бригада хирургов выполнила трепанацию черепа. В ходе вмешательства врачи эвакуировали гематому объемом около 50 кубических сантиметров и, что самое важное, полностью удалили саму сосудистую аномалию, ставшую реальной угрозой жизни.

Послеоперационный период был крайне напряженным. В течение семи суток пациент оставался в тяжелом состоянии, что было обусловлено значительным повреждением вещества головного мозга и сложностью перенесенной операции. Однако благодаря круглосуточному контролю и интенсивной терапии врачам удалось стабилизировать его состояние и добиться положительной динамики.

«Сейчас у пациента наблюдается минимальный уровень сознания, он начал выполнять осознанные движения в правых конечностях, фиксирует взгляд и демонстрирует понимание обращенной речи. Его состояние все еще остается тяжелым, но достигнутый прогресс дает нам надежду», — поделился Кирилл Ветров.

Этот случай — яркий пример того, как важно прислушиваться к своему организму. Врачи Реутовской клинической больницы напоминают, что любые необычные симптомы, особенно головные боли на фоне высокого давления, не должны оставаться без внимания, так как могут быть признаком серьезных, в том числе врожденных, патологий. Своевременная диагностика способна предотвратить тяжелые последствия и спасти жизнь.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.