В Реутове члены партии «Единая Россия» приняли участие в сдаче крови

В рамках проекта «Здоровое будущее» члены и сторонники партии «Единая Россия» совместно с активистами «Молодой Гвардии» в Реутове продолжают участвовать в акции по сдаче крови, передает пресс-служба партии.

20 апреля отмечается Национальный день донора крови России «Единая Россия» ежегодно участвует в мероприятиях, посвященным дню донора, члены партии разных уровней сдают кровь в специализированных пунктах.

«Доноры — это люди, которые спасают жизни, вне зависимости от национальной принадлежности, вероисповедания и принципов. Кровь может понадобиться детям, взрослым и пожилым людям. Мы всегда с большим удовольствием принимаем участие в донорских акциях и стараемся приобщить к этому благому делу наших друзей и знакомых», — сказал руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Ильнур Сафин.

Благодаря акции «Единой России» в стране появляется необходимый медицине запас донорской крови. Для увеличения объемов необходимо привлекать волонтеров, и представители партии подают личный пример.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.