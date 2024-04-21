В региональном центре охраны материнства и детства работает новый специалист

Врач акушер-гинеколог Диана Ибрагимова вышла на работу в в Московский областной центр охраны материнства и детства, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Доктор окончила в 2021 году Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова. В 2023 году прошла там же ординатуру по специальности врач-акушер-гинеколог.

«Работе по привлечению новых сотрудникам в рамках программы модернизации первичного звена мы уделяем большое внимание. Важно отметить, что сотрудникам оказываются социальные меры поддержки: компенсация аренды жилья, социальная ипотека», — заявил главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.

