В Раменском Центре материнства и детства открылся Центр репродуктивного здоровья

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев вместе с главным врачом Раменской больницы Сергеем Маркитаном и заведующим ЦМиД Борисом Марченко открыли Центр репродуктивного и семейного здоровья. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Это восьмой центр, который открылся на территории Московской области. Его основная задача — оказывать всестороннюю поддержку и профессиональную помощь парам, столкнувшимся с трудностями на пути к желанному родительству.

В Центре будущих родителей ждет команда опытных специалистов: акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, репродуктолог (ведущий специалист по женскому репродуктивному здоровью), эндокринолог (специалист по гормональному балансу, играющему ключевую роль в зачатии), уролог-андролог (специалист по мужскому репродуктивному здоровью), дерматовенеролог (для комплексной диагностики и решения сопутствующих дерматологических вопросов). В ближайшем будущем к работе в Центре будет привлечен психолог.

Здесь будут проводить комплексное обследование обоих партнеров для выявления причин бесплодия с использованием современных методик диагностики и консультирования.

«Уверен, что это большой вклад в укрепление семейных ценностей и помощь в осуществлении самой важной мечты многих пар — мечты о рождении здорового ребенка. Надеюсь в скором времени поздравить с рождением долгожданного малыша мамочку, которую сегодня уже встретил на приеме в Центре», — отметил глава округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.