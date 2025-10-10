сегодня в 13:24

В Раменском проходят занятия для подготовки женщин к родам и уходу за детьми

Центр материнства и детства в Раменском еженедельно организует образовательные встречи для будущих родителей в рамках проекта «Школа матерей». Занятия проводятся каждый четверг в конференц-зале медицинского учреждения, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В образовательной программе принимают участие медицинские специалисты различного профиля: неонатологи, акушеры-гинекологи и консультанты по грудному вскармливанию. К работе с беременными женщинами также привлекаются перинатальные психологи и сотрудники Окружного управления социального развития № 5.

Программа занятий охватывает основные вопросы, связанные с подготовкой к родам, особенностями ухода за младенцами и организацией грудного вскармливания. Участницы получают возможность задать интересующие вопросы непосредственно профильным специалистам.

Организаторы отмечают высокую востребованность проекта среди жительниц Раменского. Формат встреч предполагает не только получение теоретических знаний, но и психологическую поддержку женщин в период ожидания ребенка. Участницы могут обмениваться опытом и получать эмоциональную поддержку в процессе подготовки к материнству.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.