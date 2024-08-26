В Раменском округе стартовала прививочная кампания против гриппа

В Раменской больнице стартовала прививочная кампания против гриппа. Специалисты утверждают, что даже если человек заболеет гриппом, после прививки, заболевание будет протекать в легкой форме, без осложнений. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Осложнения возникают обычно на пятый-седьмой день в виде пневмоний разных локализаций и затяжных тяжелых бронхитов», — объясняет заведующий инфекционным отделением Раменской больницы Наталья Прокопец.

В первую очередь, врачи рекомендуют вакцинироваться детям от шести месяцев и старше, людям с хроническими заболеваниями и жителям Раменского округа в возрасте от 60 лет. Кроме того в зоне риска — онкологические больные и ВИЧ-инфицированные.

«Доказано, что вакцина безвредна. Она не вызывает заболевание. Потому что инактивирована, то есть вирус гриппа в ней — не активен. Однако вакцина обладает теми свойствами, которые необходимы, чтобы защитить организм», — подчеркивает заведующий эпиотделом Раменской больницы Надежда Кобылянская.

Вакцина против гриппа ставится в предплечье. «Если даже организм человека отреагирует на вакцину, к примеру, температура может подняться до 37 градусов, в течение суток это явление пройдет», — отмечает врач.

В Раменской больнице в достаточном количестве имеется профилактическая вакцина против гриппа. Она называется «Ультрикс-Квадри». Привиться можно в любом структурном подразделении Раменской больницы. Перед прививкой пациента осмотрит врач терапевт или педиатр.

Ожидаемая волна гриппа состоит из нескольких штаммов: «Виктория», «Таиланд» и «Грипп Б2». Вакцина, которую предлагают жителям Раменского округа, призвана защитить от гриппа разные группы населения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.