В Раменском округе пройдут дни диспансеризации

Единые дни диспансеризации для жителей организует Раменская больница 16 и 23 мая, а также 6 июня в Раменском округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первый этап диспансеризации включает скрининговое обследование, которое помогает выявить факторы риска и признаки хронических неинфекционных заболеваний. По итогам первичного осмотра врачи определяют необходимость дополнительных исследований и консультаций специалистов в рамках второго этапа.

Программа предусматривает различные осмотры и диагностические процедуры. Перечень обследований зависит от пола и возраста пациента. Подробная информация о составе диспансеризации размещена на сайте https://lpu.zdrav.mosreg.ru/gbuz_mo_ramenskaya_bolnitsa/patsientu/dispanserizatsiya

Граждане от 18 до 39 лет проходят диспансеризацию один раз в три года. После 40 лет обследование проводится ежегодно. Для участия необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства в утренние часы и прийти натощак для корректного проведения анализов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.