В Наро-Фоминском округе к 1 сентября откроют площадку «Волшебный рейс»

Детскую игровую площадку «Волшебный рейс» откроют к 1 сентября в Кантемировском микрорайоне Наро-Фоминска. Новый комплекс площадью 450 квадратных метров появится у дома №73 на улице Шибанкова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Современное пространство для игр и спорта создают для семей с детьми в Кантемировском микрорайоне. Проект площадки заранее обсудили с жителями и согласовали внешний вид — от набора элементов до сине-зеленой цветовой гаммы.

Центральной частью станет игровой комплекс с тремя спусками. Для малышей оборудуют песочный дворик и качалки на пружинах. Также установят классические качели и популярное «гнездо». Для активных детей предусмотрен многофункциональный спортивный блок.

Во время детских игр родители смогут отдохнуть на парковых диванах со спинками, которые разместят рядом с площадкой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.