В Наро-Фоминском округе прошел Кубок главы по жиму лежа

Турнир по жиму лежа, посвященный Дню Победы, прошел 11 мая в спортивной школе «Трудовые резервы» в Наро-Фоминском округе. В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов разных возрастов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кубок главы Наро-Фоминского округа по жиму лежа стал традиционным майским турниром. Его ежегодно проводят на базе спортивной школы «Трудовые резервы», приурочивая к празднованию Дня Победы. Участники выходят на помост, чтобы побороться не только за медали, но и за личные спортивные достижения.

В этом году в соревнованиях выступили юноши и девушки, юниоры и взрослые спортсмены. Они состязались более чем в 20 весовых категориях. Судьи строго следили за соблюдением правил: за их нарушение участнику грозил незачет. Зрители особенно отмечали выступления девушек, которые уверенно справлялись с весами 45, 50 и 60 килограммов.

Победители турнира получили медали и почетные грамоты. Также организаторы подвели итоги патриотической акции «Рекорд Победы». Участники, выполнившие наибольшее количество отжиманий, получили специальные призы от уроженца Наро-Фоминска, спортсмена Ильи Федорова — экипировку для силовых видов спорта его собственного бренда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.