В Раменском округе хирурги спасли мужчину после тяжелого ДТП

В Раменскую больницу вертолетом санитарной авиации доставили молодого мужчину с множественными травмами после ДТП. Врачи провели три этапа операций и помогли пациенту встать на ноги, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики диагностировали ушиб головного мозга, перелом ребер с кровью и воздухом в плевральной полости, оскольчатые переломы правой ключицы и бедра, а также открытый перелом левой голени.

Пациента поместили в реанимацию. В кратчайшие сроки ему выполнили наружную фиксацию бедренной кости и голени. После стабилизации состояния врачи провели остеосинтез бедра с использованием внутрикостного стержневого фиксатора, после чего мужчину перевели в травматологическое отделение.

«Спустя 10 дней после купирования острых воспалительных явлений мы провели второй этап лечения — интрамедуллярный остеосинтез голени. Метод позволяет фиксировать костные отломки через небольшие проколы кожи, снижает травматичность и риск осложнений, способствует правильному и более быстрому сращению кости. Еще через 14 дней выполнили остеосинтез правой ключицы. Таким образом, мы провели три основных этапа оперативного лечения», — пояснил заведующий травматологическим отделением Раменской больницы Всеволод Ушанов.

Послеоперационный период прошел без осложнений. В стационаре пациент находился 19 дней. Сейчас он чувствует себя хорошо, передвигается с помощью костылей и направлен на реабилитацию по месту жительства. По прогнозам врачей, через несколько месяцев мужчина сможет ходить без дополнительной опоры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.