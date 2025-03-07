В Пушкино разрешили рожать под Моцарта или Металлику

В родовых боксах Пушкинского перинатального центра появились станции Алиса с возможностью выбора музыки для родов, сообщили в пресс-службе округа.

Теперь женщины в ожидании рождения малыша могут не только смотреть телевизор с умиротворяющими, почти сказочными видами морских глубин, но и сделать самостоятельный выбор музыкального сопровождения.

«Хоть Моцарт, хоть тяжелый рок. Что вам будет комфортнее, то и выбирайте. А дополнить все это можно светомузыкой. Теперь все зависит только от желания будущей мамы», — уточняет замглавврача по родовспоможению Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. Андрей Лесной.

В родовых боксах женщина со схватками проводит от 6 до 12 часов. В это время ей нужна особая поддержка. В Пушкинском перинатальном центре с момента открытия есть возможность находится круглосуточно вместе с малышом в палате детской реанимации, в родзалах есть фитболы, стойка для вертикальных родов, телевизоры, теперь и станции Алиса. Широко вошли в практику партнерские роды, в том числе и во время операции кесарева сечения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.