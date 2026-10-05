В Пушкино проводят биопсию для диагностики опухолей по полису ОМС

Пациенты Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова могут бесплатно по полису ОМС пройти малоинвазивную диагностику опухолей. От обращения до получения результатов исследования проходит 10 дней, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В хирургическом отделении №1 Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова проводят малоинвазивные исследования, чтобы подтвердить или исключить онкологическое заболевание. Диагностика доступна в стационаре №1 в Пушкино бесплатно по полису ОМС — без поездки в Москву и многомесячного ожидания.

Врачи выполняют CORE-биопсию — чрескожный забор фрагмента ткани в виде столбика — и тонкоигольную аспирационную биопсию молочной железы и печени. Контроль УЗИ позволяет точечно брать образцы тканей. Эти методы применяют на завершающем этапе диагностики, когда другие обследования не дают полной картины.

«Пункции помогают дифференцировать доброкачественные и злокачественные новообразования, определить тип и степень злокачественности опухоли — все это кардинально влияет на дальнейшую тактику ведения пациента», — пояснил заведующий хирургическим отделением №1 Артем Александрович Косов.

Биопсийный материал направляют на гистологическое или цитологическое исследование. От обращения до получения результатов проходит 10 дней. Все манипуляции и исследования проводят по направлению лечащего врача в дневном стационаре, круглосуточное пребывание не требуется. Для процедур используют местную анестезию; по словам пациентов, они практически безболезненны.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.