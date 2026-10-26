В Пушкино открыли поликлинику № 1 после капремонта

О завершении капитального ремонта поликлиники № 1 в Пушкино пресс-служба регионального минстройкомплекса сообщила в понедельник. Работы выполнили по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В здании отремонтировали фасад и входную группу, заменили кровлю и все инженерные системы, обновили внутренние помещения. Рабочие установили новое сантехническое оборудование, окна и двери. Поликлинику оснастили новой мебелью и оборудованием, прилегающую территорию благоустроили.

Сейчас в поликлинике работают компьютерный томограф, рентген-аппарат, флюорограф и маммограф. В кабинете УЗИ появился аппарат экспертного класса, а в офтальмологическом кабинете — новая техника для проверки зрения.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.