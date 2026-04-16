В Протвине запустят центр ионной терапии для онкобольных

Центр ядерной медицины и адронной терапии готовится к запуску в Протвине на базе НИЦ «Курчатовский институт» ИФВЭ при федеральной поддержке. В нем откроют первый в России экспериментально-клинический комплекс ионной лучевой терапии для лечения онкологических заболеваний, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.

Центр создается в рамках проекта «Луч У-70» на базе крупнейшего в России ускорительного комплекса. Здесь будут применять метод конформного облучения ионами углерода. Тяжелые ионы позволяют максимально точно воздействовать на глубоко расположенные и агрессивные опухоли, сохраняя здоровые ткани. Такая технология эффективна при формах рака, которые плохо поддаются традиционному гамма- и электронному облучению. В Подмосковье ежегодно около 50 пациентов нуждаются в подобной помощи.

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук сообщил губернатору Московской области Андрею Воробьеву, что уже завершен ключевой этап работ: созданы медицинская кабина и операторская, установлены роботизированные системы и магнитооптическое оборудование, модернизировано собственное производство.

«Этот Президентский проект предполагает использование фундаментальных научных достижений в практической медицине. Центр готовится к запуску. Важно, чтобы все заработало, а пациентам было удобно получать необходимую помощь», — сказал Андрей Воробьев.

В центре также реализуют проект «Луч ТИП-ИОН» — прототип клинического центра углерод-ионной терапии. Подобные объекты действуют лишь в нескольких странах мира. Предполагается, что через несколько лет пациенты с агрессивными формами онкозаболеваний смогут получать эту помощь в России по федеральным квотам.

«Ионная терапия более эффективна там, где не дорабатывает протонная. Мы создаем один из полутора десятков мировых центров ионной терапии — и первый в России. Надеюсь, в конце года он начнет работать», — пояснил Михаил Ковальчук.

В состав центра войдут научно-исследовательский блок, специализированные медицинские помещения и дневной стационар на 20 пациентов в смену. Кроме того, на базе Института физики высоких энергий реализуют проект «СИЛА» — синхротрон четвертого поколения с лазером для изучения структуры вещества на атомарном уровне. Установка необходима для разработки новых лекарств, вакцин и современных материалов.

В Протвине также планируют создать комфортные условия для работы ученых, включая строительство жилья и развитие социальной инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.