В преддверии дня защиты детей в МОЦОМД прошла акция добра «Подари любовь детям»

В преддверии празднования международного дня защиты детей в роддоме Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) прошла добрая акция «Подари любовь детям». Участницы-мастерицы проектов «Активное долголетие» и Общественной палаты «Клубочек» городского округа Долгопрудный, а также активисты общественной организации «Вера» приготовили вязаные теплые вещи для самых маленьких деток — новорожденных. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Были переданы десятки комплектов одежды, включающих шапочки, шарфики, варежки, носочки и пледы, а также осьминожки для недоношенных новорожденных детей. Длинные щупальца напоминают младенцам пуповину матери, к которой они привыкли в утробе. Ребенок, держа их в кулачке, чувствует защищенность и ведет себя спокойнее. После выписки из стационара, в домашних условиях яркая терапевтическая игрушка не только продолжает придавать малышу защищенность и комфорт, но и участвует в его раннем развитии зрения и внимания. Все эти вещи станут первыми подарками для малышей, появившихся на свет в преддверии и во время празднования Дня защиты детей в родильном доме МОЦОМД.

«Такие инициативы очень важны для поддержки молодых мам и создания атмосферы тепла и заботы вокруг малышей с первых дней их жизни. Вязаные изделия, сделанные с душой, не только согреют новорожденных, но и станут символом любви и поддержки со стороны сообщества», — отметила и поблагодарила участниц акции за их труд и внимание к новорожденным заведующая родильным стационаром Татьяна Мельник.

Посещение отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных стало особенно трогательным моментом акции. Участницы смогли увидеть, как их изделия используются для согревания и создания комфорта для самых маленьких пациентов, нуждающихся в особом уходе.

Врачи отделения рассказали о важности тактильного контакта и уюта для новорожденных, особенно для тех, кто родился раньше срока. Данная акция стала прекрасным примером того, как совместные усилия неравнодушных людей могут дарить радость тем, кто только начинает свой жизненный путь. Она также подчеркивает важность поддержки материнства и детства, как приоритетных направлений социальной политики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.