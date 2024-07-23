Аллерголог Марилова предупредила, что в квартирах есть опасные клещи

Врач-аллерголог Мария Марилова заявила, что в коврах, подушках и матрасах можно обнаружить пылевых и чесоточных клещей, клещей вида Demodex. Эти вредители представляют угрозу для здоровья человека, сообщает Газета.ru .

Эксперт обратила внимание, что в домах чаще всего встречаются пылевые клещи. Они едят мертвые клетки кожи человека и размножаются в пыли, в особенности — во влажных и теплых местах.

«Их экскременты и останки тел являются сильным аллергеном, вызывающим симптомы аллергии, такие как чихание, зуд, слезотечение, заложенность носа, астма», — сказала Марилова.

По ее словам, на пылевых клещей могут реагировать люди, страдающие аллергией. Чесоточные клещи, в свою очередь, селятся в коже человека и вызывают чесотку, питаясь кровью.

Чесотка — заразное заболевание, характеризуется в первую очередь сильным ночным зудом и сыпью. Среди других признаков болезни — красные зудящие пятна в складках кожи, между пальцами, на запястьях и локтях, в подмышках и на животе.