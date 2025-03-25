В поселке Михнево городского округа Ступино откроется подстанция скорой помощи

До конца года в поселке Михнево городского округа Ступино откроется подстанция скорой медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Губернатор Андрей Воробьев обсудил трансформацию службы скорой медицинской помощи с правительством и главами.

«В Подмосковье, как и в любом другом регионе, скорая помощь имеет важное значение. Особенно напряженный период был во времена ковида — мы помним, какая нагрузка легла на службу СМП. Она — всегда на передовой. Еще раз обсудим дополнительное оснащение, усиление того, что требуется для эффективной работы службы, которая каждый день, каждый час взаимодействует с людьми. Мы уже реализовали большую программу, но тема СМП постоянно нуждается в сопровождении. Необходимо продолжать внедрять все, что позволяет своевременно и качественно оказывать медицинскую помощь, спасать жизни», — сказал губернатор.

«Ступинская подстанция СМП обслуживает свыше 118 тыс. жителей округа. Ежедневно на линии работают 8 бригад, нагрузка на бригаду — от 10 до 23 вызовов. В январе–марте текущего года выполнено 28776 вызова», — рассказал глава округа Сергей Мужальских.

По словам руководителя муниципалитета, осенью 2024 года в п. Михнево начали строительство подстанции СМП на 5 бригад. Работы ведутся по современной модульной технологии. Строители возводят фундамент будущего здания. Сдача объекта намечена на декабрь этого года.

«В двухэтажном здании разместятся диспетчерская, кабинеты предрейсовых осмотров, амбулаторного приема, учебный класс и другие помещения. На прилегающей территории — гараж для автомобилей скорой помощи, открытая стоянка и парковочное пространство», — уточнил Сергей Мужальских.

В службу СМП внедряют современные технологии. Среди них — единая диспетчерская, умная маршрутизация, кардиопульт с дистанционной расшифровкой ЭКГ, консультативный пульт. Это помогает медикам вовремя доехать на вызов, оперативно поставить диагноз и принять решение о госпитализации.

Бригады оснащены планшетами, позволяющими онлайн получать информацию о выезде — возраст пациента, причину вызова, симптоматику.

Укомплектованность медицинскими кадрами на СМП — 90%.

Для медработников действует комплекс мер поддержки: программы «Социальная ипотека», «Приведи друга», «Земский доктор», «Земский фельдшер», выплаты за аренду жилья, компенсация за коммунальные услуги и стоимости проезда на общественном транспорте, единовременная выплата при трудоустройстве и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.