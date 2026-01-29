В поселке Дубки Одинцовского округа откроют 3D-печатный фельдшерско-акушерский пункт

В поселке Дубки Одинцовского округа завершено строительство первого в России фельдшерско-акушерского пункта, стены которого напечатаны на 3D-принтере. Сейчас учреждение готовят к открытию.

В Одинцовском округе Московской области построили фельдшерско-акушерский пункт с использованием 3D-печати. Это первый подобный объект в России. Сейчас в здании завершают подготовительные работы: проводят уборку, расставляют мебель и медицинское оборудование.

В новом пункте предусмотрены кабинеты фельдшера, смотровая, процедурная, прививочный кабинет для взрослых и детей, палата для длительного пребывания пациентов, а также помещения для персонала. Общая площадь здания составляет чуть более 100 квадратных метров.

Социальный объект оснащен современным медицинским оборудованием. На прилегающей территории обустроена парковка и установлены лавочки. Учреждение построено в рамках государственной программы Московской области за счет бюджетных средств. Планируется, что пункт будет обслуживать более 1 тысячи жителей поселка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.