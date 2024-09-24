В поликлинику № 1 Долгопрудного поступил новый ультразвуковой сканнер

Новый диагностический прибор поступил в городскую поликлинику № 1. Ультразвуковой сканнер для носовых пазух (эхосинускоп) предназначен для диагностики синуситов, фронтитов, гайморитов и будет использоваться отоларингологами поликлиники для обследования верхнечелюстных и лобных пазух, сообщает пресс-служба администрации горокруга Долгопрудный.

Это высококачественное оборудование, поступившее в поликлинику, в полной комплектации: прибор для кабинетного и мобильного использования. Он абсолютно безопасен для всех категорий пациентов, поскольку обследование с его помощью основано на принципе ультразвуковых волн.

Прибор российского производства «Комплексмед» 4.3 — удобный, с понятным интерфейсом, который делает диагностику более наглядной и точной.

Новое диагностическое оборудование закуплено на собственные средства Долгопрудненской больницы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.