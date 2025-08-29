В поликлиники Сергиево-Посадского округа поступили вакцины от гриппа для взрослых

Осень и начало зимы — период разгула инфекционных и простудных заболеваний. В числе самых агрессивных вирусов традиционно остается вирус гриппа. Заболевание коварно своими осложнениями: острые пневмонии, грозящие отеками легких, гаймориты, полиневриты, и это далеко не полный список возможных последствий. Избежать их поможет своевременная вакцинация, сообщает пресс-служба администрации округа.

Сергиево-Посадская больница уже получила первую партию вакцины «Ультрикс Квадри» для детей. В этом году она также будет соответствовать актуальным штаммам вируса гриппа типов А и В. Состав всех вакцин ежегодно обновляется на основании научного прогноза циркуляции вирусов гриппа. Защитный эффект после вакцинации, как правило, наступает через 8–12 дней и сохраняется до 9 месяцев.

Проходить вакцинацию в рамках национального календаря рекомендуется детям в возрасте от 6 месяцев, школьникам и студентам, взрослым — всех возрастов, в особенности, страдающим хроническими заболеваниями. Прививка позволяет «закалить» организм, подготовить его к возможной встрече с вирусом, а также облегчить течение заболевания.

Для того, чтобы пройти вакцинацию против гриппа, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Терапевт или педиатр проведет осмотр и направит на прививку. Записаться на прием к врачу можно через портал Здоровья или по телефону 122.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в подмосковные медучреждения в 2024 году. Они были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«В этом году поставили 68 неотложек — по 8 в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, 3 — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, до конца 2024-го в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин „скорой“», — сказал губернатор.