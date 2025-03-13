В поликлинике Реутова открылся дневной стационар

В Реутове в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» начал работу дневной стационар. Он расположен на улице Гагарина, в новом корпусе взрослой городской поликлиники № 1, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дневной стационар рассчитан на пять коек и функционирует в две смены: первая — с 08:00 до 12:00, вторая — с 12:00 до 16:00. Пациенты проходят лечение по терапевтическому профилю. В распоряжении медицинского персонала — процедурный кабинет, манипуляционная и кабинет дежурного врача.

Как отметила заведующая поликлиникой Елена Лиханова, открытие дневного стационара особенно важно для северной части Реутова, где проживает большое количество пожилых пациентов. Новый стационар дает возможность комфортно получать необходимые медицинские процедуры, такие как капельницы, без необходимости длительной госпитализации. В стационаре установлены удобные кровати с прикроватными тумбочками и шкафами, а вся мебель соответствует современным санитарным нормам.

Для получения лечения в дневном стационаре пациент должен быть прикреплен к поликлинике и иметь полис обязательного медицинского страхования Московской области. Также необходимо направление от лечащего врача и результаты ряда обследований, включая общий анализ крови, ЭКГ, флюорографию или рентген (либо КТ органов грудной клетки), а также дополнительные исследования в зависимости от диагноза.

Новый корпус поликлиники № 1 был открыт в марте 2023 года. Это современное четырехэтажное здание, рассчитанное на прием 250 пациентов в смену. В нем оборудованы кабинеты для врачей различных специальностей, включая инфекциониста, невролога, хирурга, стоматолога, а также кабинеты диагностики и неотложной помощи. В совокупности со старым корпусом, который прошел капитальный ремонт, взрослая городская поликлиника № 1 теперь может принимать до 500 пациентов в смену.

Открытие дневного стационара стало очередным шагом в развитии медицинской инфраструктуры Реутова, направленным на повышение качества и доступности медицинской помощи для горожан.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.