В поликлинике Подольска начал работать новый цифровой рентген

В Подольске в поликлинике на улице Литейной начал работать современный цифровой рентген, сообщили в пресс-службе округа.

На начальном этапе оборудование обеспечит до 20 исследований в сутки, после оптимизации рабочих процессов — более 40.

Новый аппарат значительно повышает качество и доступность диагностики. Он снижает лучевую нагрузку на пациентов, автоматически обрабатывает изображения и мгновенно передает их в единую областную медицинскую информационную систему. Это позволяет врачам оперативно получать результаты, вести динамическое наблюдение и консультировать пациентов, в том числе дистанционно. Все снимки хранятся в цифровом виде, что исключает потерю данных и упрощает взаимодействие между специалистами.

С этим обновлением в ОСП № 3 Подольской областной клинической больницы завершена полная замена рентгеновской аппаратуры. В настоящее время здесь можно выполнить весь спектр рентгенологических исследований. Этот шаг стал логичным продолжением модернизации подразделения: ранее в поликлинике уже заработали новый цифровой маммограф и флюорограф.

Оборудование закуплено в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева как часть комплексной модернизации первичного звена здравоохранения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в обращении к участникам съезда терапевтов региона отметил, что именно цифровая медицина сегодня становится мощным инструментом, позволяющим объединить достижения науки и практики для оказания эффективной медицинской помощи каждому пациенту. В Подмосковье каждый третий врач использует цифровые технологии и планирует увеличить возможности их применения.

«Мы в Подмосковье уделяем внимание всему, что касается здоровья людей, стараемся, чтобы качественную медицинскую помощь можно было получить в любом муниципалитете. Цифровые технологии стали неотъемлемой частью повседневной работы наших врачей», — добавил губернатор в обращении.