В поликлинике Одинцова возобновили работу кабинеты маммографии и флюорографии

В Никольской поликлинике Одинцовского округа возобновили работу кабинеты маммографии и флюорографии. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Прикрепленное население приглашают пройти профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию.

Записаться можно на приеме у лечащего врача, по телефону 122, а также через региональный портал Госуслуг или в инфомате поликлиники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.