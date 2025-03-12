В поликлинике Одинцова начал работать новый врач стоматолог-ортопед

В Одинцовской поликлинике № 1 приступил к работе новый врач стоматолог-ортопед. Получить консультацию у ортодонта Игоря Горошилина можно по направлению от лечащего врача-стоматолога, сообщает пресс-служба администрации округа.

Записаться к врачу можно по телефону кол-центра 122, через инфомат или региональный портал госуслуг. Прием проходит по адресу: Московская область, г. Одинцово, улица Маршала Бирюзова, д. 3, поликлиника № 1.

Новый молодой специалист Игорь Горошилин в 2022 году окончил Смоленский государственный медицинский университет, факультет стоматологии по специальности врач-стоматолог. В 2024 году окончил ординатуру в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Московской области «Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского» и получил специальность врач стоматолог-ортопед. С декабря 2024 года работает в стоматологическом отделении поликлиники № 1 Одинцовской областной больницы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.