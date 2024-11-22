В поликлинике № 6 Балашихи приступила к работе новый врач-невролог

Эльвире Сафаровой 27 лет, она врач-целевик. После завершения обучения по целевому направлению от Балашихинской больницы специалист сразу трудоустроилась в поликлинику. В должности врача-невролога она работает с октября. Доктор получила высшее образование в Московском государственном медико-стоматологическом университете им. Евдокимова. Целевое обучение по неврологии продолжила в ординатуре МОНИКИ им. Владимирского.

«Профессией врача-невролога я благодарна преподавателю техникума, где училась на медсестру. Своими знаниями о неврологии она пробудила во мне интерес к этой специальности», — сказала Эльвира Сафарова.

Врач наблюдает пациентов с заболеваниями нервной системы — нарушением кровообращения, остеохондрозом, состоянием после инсульта. Направляет на госпитализацию, реабилитацию. Прием ведет в понедельник, среду и пятницу с 8:00 до 15:00, во вторник с 13:00 до 19:00. Четверг — обслуживание маломобильных пациентов на дому. Запись к врачу осуществляется через терапевта.

Кадровый вопрос остается одним из главных в программе «Модернизация первичного звена». Цель программы — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.