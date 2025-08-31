В поликлинике № 9 в Ивантеевке продолжается капитальный ремонт

Председатель Совета депутатов городского округа Пушкинский Артем Садула совместно с заведующей поликлиникой Ириной Ивановой и уполномоченным главы г. о. Ниной Ушаковой провели осмотр хода работ в поликлинике № 9 ГБУЗ МО «ПКБ им. проф. Розанова В.Н.», расположенной в Ивантеевке. Участие во встрече приняли также активные жительницы города, чтобы лично увидеть, как преображается пространство, сообщает пресс-служба администрации г.о.

Комиссия прошла по всем этажам, проверяющие заглянули в кабинеты, обсудили детали проекта и график. Жительницы округа позитивно оценили изменения, отметили, что очень ждут открытия новых, светлых кабинетов. Подрядчик заверил, что все работы ведутся строго по плану и завершатся в I квартале 2026 года.

«Здоровье и удобство жителей — наш приоритет. Ко мне поступало немало вопросов от жительниц округа по поводу прекращения приема женской консультации в здании поликлиники на улице Толмачева, 1А. Это временная мера, связанная с капитальным ремонтом. На время ремонта все услуги женской консультации оказываются в поликлинике на ул. Адмирала Жильцова, 3А», — прокомментировал Артем Садула.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025 года уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и так далее. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.