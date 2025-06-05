В поликлинике № 4 подмосковного ЖК «Пригород Лесное» прошел детский праздник

В неделю сохранения здоровья детей медики поликлиники № 4 в ЖК «Пригород Лесное» Видновской клинической больницы провели праздник для юных пациентов. Это событие стало особенным благодаря теплой атмосфере, улыбкам врачей и медицинских сестер, веселым конкурсам, познавательным викторинам, сладостям и подарочным книжкам «Дневник путешественника». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Дети — наше самое ценное богатство. Их благополучие зависит от многих факторов, включая медицинскую помощь, профилактику заболеваний и здоровый образ жизни. Именно поэтому наша главная задача — поддерживать развитие каждого ребенка и помогать родителям заботиться о детях правильно», — сказала заведующая поликлиникой № 4 Татьяна Бурцева.

Медицинские сотрудники подразделения искренне надеются, что каждый ребенок получил удовольствие от организованного для них путешествия в мир здоровья и радости.

А врачи-педиатры напоминают, что профилактика болезней гораздо важнее лечения. Регулярные осмотры у специалистов помогают своевременно выявить проблемы со здоровьем и принять необходимые меры для их устранения.

«Помните, что здоровое детство — залог крепкого иммунитета и успешной взрослой жизни вашего ребенка», — сказала специалист.

В поликлинике № 4 проводятся бесплатные консультации высококвалифицированных специалистов, применяются современные методы диагностики и лечения детских заболеваний.

Медики приглашают всех родителей регулярно посещать поликлинику для профилактических осмотров их детей. Ведь именно вместе можно обеспечить здоровое и счастливое детство подрастающего поколения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.