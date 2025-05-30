В поликлинике № 4 Балашихи приступила к работе новый врач-терапевт

Новый врач-терапевт Ангелина Сараева начала работу в поликлинике № 4 Балашихинской больницы. Записаться на прием к специалисту можно несколькими способами: через инфомат, установленный в поликлинике, по телефону 122, с помощью чат-бота Дениса или через портал «Здоровье» . Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сараева окончила Мордовский национальный исследовательский государственный университет им. Н. П. Огарева в 2022 году по специальности «Лечебное дело» и в прошлом году завершила обучение в ординатуре по направлению «Врач общей практики». У нее уже есть небольшой опыт работы в качестве участкового врача. В поликлинике № 4 терапевт принимает пациентов в кабинете неотложной помощи.

«Сейчас я осваиваюсь в большой и современной поликлинике. Знакомлюсь с особенностями работы в этом учреждении и изучаю систему ЕМИАС. И скажу так: электронная карта — это не просто современно, это еще и очень удобно!» — поделилась Сараева.

Только за май штат Балашихинской больницы пополнился более, чем двадцатью новыми специалистами. Кадровый вопрос по-прежнему остается одним из самых главных в программе «Модернизация первичного звена». Цель программы — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.