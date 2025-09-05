В поликлинике № 2 главе Домодедова и общественникам показали новый аппарат МРТ

В поликлинике № 2 городского округа Домодедово появился новый аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ), что значительно повысит качество медицинских исследований. Об этом на встрече с главой округа Евгенией Хрусталевой, депутатом совета депутатов Андреем Грачевым и общественниками сообщила заместитель главного врача Домодедовской больницы по амбулаторно-поликлинической работе Марина Малина.

«Этот аппарат обладает хорошим разрешением. У нас в городе уже стоят аппараты с разрешением 1 Тесла, а здесь 1,5. Это значит, что качество исследований будет на порядок выше», — отметила Марина Малина.



Новый МРТ-аппарат постепенно вводится в эксплуатацию. Врачи проходят специальное обучение для работы с ним. «Исследования планируется начать проводить без контраста пока, временно. Поскольку новая аппаратура требует привыкания как от врачей, так и от нас. Надо бережно к ней относиться, потому что у нас стоят цифровые аппараты», — добавила она.



На встрече также обсуждалась транспортная доступность поликлиники. Маршрут автобуса № 12 был продлен, что позволит жителям удобнее добираться до медицинского учреждения. «В этом году мы завершили работы по подготовке улично-дорожной сети, чтобы автобус большого класса мог удобно подъезжать к ул. Курыжова 1», — сообщил Игорь Лебедев, главный инспектор сектора дорожного хозяйства и транспорта.



Помимо медицинских нововведений, в рамках акции «Собери ребенка в школу» партийцы «Единой России» вручали канцелярские наборы многодетным семьям. «Мы вручили несколько наборов канцелярских принадлежностей, чтобы помочь собрать детей в школу. Это некая финансовая помощь, чтобы они учились на 4 и 5», — подчеркнул депутат Андрей Грачев.



Такое сочетание медицинских улучшений и поддержки образовательных инициатив создает все условия для комфортной жизни жителей городского округа Домодедово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.