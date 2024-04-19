В поликлинике Наро-Фоминска ведет прием врач-офтальмолог
Фото - © ГБУЗ Московской области "Наро-Фоминская больница"
Для повышения доступности медицинских услуг для пациентов, страдающих глазной патологией, в поликлинике поселка Селятино Наро-Фоминской больницы ведет прием заведующий офтальмологическим отделением врач-хирург-офтальмолог Александр Спасский. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
«Провожу консультации пациентов, имеющих диагноз глаукома, катаракта, макулодистрофия, атрофия зрительного нерва, диабетическая ретинопатия, иридоциклиты, гемофтальм. В ходе консультации будет определяться тактика лечения, включая оперативное вмешательство», — рассказал Спасский.
Прием проводится еженедельно по пятницам с 10:00 до 12:00, в кабинете № 236 поликлиники поселка Селятино по адресу: ул. Больничная, дом № 1.
Услуга доступна для жителей Наро-Фоминского округа по полису ОМС. На приеме необходимо предоставить выписку, результаты исследований (если есть в наличии) и другую медицинскую документацию.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы в сфере здравоохранения. Он подчеркнул, что сегодня главные врачи, руководители отделений имеют возможность прямой связи с министром здравоохранения области, а также представителями власти.
По его словам, постоянный диалог помогает решать проблемы и слышать новые инициативы, чтобы система здравоохранения работала более эффективно.