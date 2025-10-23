сегодня в 19:49

В поликлинике Мытищ 25 октября можно будет пройти онкоскрининг

Жителей городского округа Мытищи приглашают 25 октября с 08:00 до 14:00 в поликлинику № 2 Мытищинской больницы, где можно будет пройти важное профилактическое мероприятие — онкоскрининг. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Регулярное прохождение скрининга позволяет своевременно выявлять онкологические заболевания и определять предрасположенность к ним на ранних стадиях развития болезни, что значительно повышает шансы успешного лечения и полного выздоровления пациентов.

В рамках мероприятия жители города смогут проконсультироваться у квалифицированных медицинских специалистов различного профиля:

терапевт;

онколог;

уролог;

акушерка.

Кроме того, мытищинцы смогут пойти ряд исследований: анализы крови (для сдачи крови следует прийти натощак), флюорографию, УЗИ молочных желез и другое.

С собой нужно взять паспорт, полис ОМС, выданный в Московской области, и СНИЛС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.