В поликлинике Мытищ 25 октября можно будет пройти онкоскрининг
Фото - © Пресс-служба городского округа Мытищи
Жителей городского округа Мытищи приглашают 25 октября с 08:00 до 14:00 в поликлинику № 2 Мытищинской больницы, где можно будет пройти важное профилактическое мероприятие — онкоскрининг. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Регулярное прохождение скрининга позволяет своевременно выявлять онкологические заболевания и определять предрасположенность к ним на ранних стадиях развития болезни, что значительно повышает шансы успешного лечения и полного выздоровления пациентов.
В рамках мероприятия жители города смогут проконсультироваться у квалифицированных медицинских специалистов различного профиля:
- терапевт;
- онколог;
- уролог;
- акушерка.
Кроме того, мытищинцы смогут пойти ряд исследований: анализы крови (для сдачи крови следует прийти натощак), флюорографию, УЗИ молочных желез и другое.
С собой нужно взять паспорт, полис ОМС, выданный в Московской области, и СНИЛС.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.
«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.