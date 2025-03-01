В поликлинике Люберец начал работать хирургический кабинет

В новой поликлинике городского округа Люберцы (ул. Летчика Ларюшина, д. 6) начал работу хирургический кабинет, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Прием пациентов ведет хирург Рамазан Фатахов.

«Новый кабинет светлый, просторный, включает две процедурные комнаты и оснащен современным оборудованием. Среди него — стерильные камеры для хранения инструментов, сухожаровые шкафы для стерилизации, ультрафиолетовые лампы, бестеневые светильники, а также современные автоматические передвижные кресла», — отметил Рамазан Фатахов.

Ежедневно в хирургическом кабинете принимают до 27 пациентов.

За первые две недели работы Рамазан Фатахов успел диагностировать ряд сложных заболеваний и направить одного из пациентов на госпитализацию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.