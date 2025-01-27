В поликлинике Черноголовки 28 января состоится день открытых дверей

28 января в черноголовской поликлинике пройдет день открытых дверей. Начало в 11:00. Мероприятие пройдет в формате лекции, где руководство учреждения расскажет об организации неотложной медицинской помощи в поликлинике и на дому, о работе регистратуры и способах записи на прием к врачам-специалистам и вызова терапевта на дом. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты объяснят, как пройти плановую вакцинацию, диспансеризацию и профилактический осмотр. На встрече вы сможете задать интересующие вопросы.

Начало в 11:00 в актовом зале поликлиники на 6 этаже.

День открытых дверей в черноголовской поликлинике проводят уже во второй раз. Первое такое мероприятие проводили в конце декабря 2024 года.

Встреча получилась очень оживленной и продуктивной — на все интересующие вопросы жителей ответили заведующая поликлиникой Высоцкая И. В. и заведующий терапевтическим отделением Веретенников К. А.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.