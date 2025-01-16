В поликлинике Чехова появится отдельный кабинет для лиц с ОВЗ

В середине декабря по поручению главы муниципального округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Надежда Чернятина совместно с главным врачом «Чеховской больницы» Андреем Поповым провели встречу с жителями деревни Манушкино. Одним из основных запросов у людей стало улучшение условий для прохождения медицинских осмотров маломобильными группами населения, сообщает пресс-служба администрации округа.

Сегодня Надежда Чернятина и Андрей Попов определили, что в поликлинике по адресу: г. Чехов, улица Пионерская, дом 8, будет оборудован отдельный кабинет на первом этаже, специально предназначенный для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В одном месте будет обеспечен прием всех необходимых врачей, что значительно улучшит доступность медицинских услуг для данной категории населения.

По вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи, жители муниципального округа Чехов могут обращаться по телефону горячей линии «Чеховской больницы»: +7 (498) 602-03-5, добавочный: 18016.

Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.